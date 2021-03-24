Ortaokul yüz yüze sınav tarihi | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci aylarca yalnızca uzaktan eğitime katıldı. 15 Şubat'ta köy okulları, 2 Mart'ta ise ilkokul, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta riskli illerde ortaokul ve lise öğrencileri de yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı artan vatkalar sebebiyle liselerde yüz yüze sınavların tarihini erteledi. Bu sebeple milyonlarca ortaokul öğrencisi sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2.dönem ortaokul sınavları ne zaman?

Ortaokullarda yüz yüze sınav yapılacak mı? Ortaokul sınav takvimi

İlk dönem ortaokul öğrencileri sınavlara girmedi. Ortaokullarda ikinci dönem sınavları ise yüz yüze yapılacak.

4.,5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri her dersten iki sınav olacak. Sınavlar yüz yüze, okul ortamında yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere en geç bir hafta öncesinde haber verilecek. Mazereti olan öğrenciler ileri bir tarihte sınava alınacak. Öğrenci ya da yaşadığı kişilerde kronik hastalık bulunuyorsa; öğrenci okul ortamında izole bir sınıfta sınava alınacak.