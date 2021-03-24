Koronavirüs salgını eğitim alanını olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci aylarca okullarından ayrı kaldı. Halen açık olmayan pek çok sınıf bulunuyor. Son dönemdeki artan vaka sayısı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı liselerde yüz yüze sınavları erteledi. Ortaokul öğrencileri ise kendi sınavlarının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor? Ortaokul sınavları ertelenecek mi?

Ortaokullarda sınavları iptal mi? Ortaokul sınavları ne zaman?

İlk dönem ortaokul öğrencileri sınavlara girmedi. Ortaokullarda ikinci dönem sınavları ise yüz yüze yapılacak.

4.,5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri her dersten iki sınav olacak. Sınavlar yüz yüze, okul ortamında yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere en geç bir hafta öncesinde haber verilecek. Mazereti olan öğrenciler ileri bir tarihte sınava alınacak. Öğrenci ya da yaşadığı kişilerde kronik hastalık bulunuyorsa; öğrenci okul ortamında izole bir sınıfta sınava alınacak.