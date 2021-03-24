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Eğitim Ortaokullarda sınavları iptal mi? Ortaokul sınavları ne zaman?
Eğitim

Ortaokullarda sınavları iptal mi? Ortaokul sınavları ne zaman?

4.,5.,6.,7. sınıf sınavları iptal mi? Liselerde 2.dönem sınavları mayıs ayına ertelendi. Liselerde sınavların ertelenmesi sebebiyle ortaokul öğrencileri kendileri için de bir erteleme olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, ortaokul sınavları iptal mi oldu? Ortaokul sınavları ne zaman? Ortaokul sınavları yapılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:08:00 -
Ortaokullarda sınavları iptal mi? Ortaokul sınavları ne zaman?

Koronavirüs salgını eğitim alanını olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci aylarca okullarından ayrı kaldı. Halen açık olmayan pek çok sınıf bulunuyor. Son dönemdeki artan vaka sayısı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı liselerde yüz yüze sınavları erteledi. Ortaokul öğrencileri ise kendi sınavlarının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor? Ortaokul sınavları ertelenecek mi?

Ortaokullarda sınavları iptal mi? Ortaokul sınavları ne zaman?

İlk dönem ortaokul öğrencileri sınavlara girmedi. Ortaokullarda ikinci dönem sınavları ise yüz yüze yapılacak.

4.,5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri her dersten iki sınav olacak. Sınavlar yüz yüze, okul ortamında yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere en geç bir hafta öncesinde haber verilecek. Mazereti olan öğrenciler ileri bir tarihte sınava alınacak. Öğrenci ya da yaşadığı kişilerde kronik hastalık bulunuyorsa; öğrenci okul ortamında izole bir sınıfta sınava alınacak.

Lise yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Lise okul sınavları ne zaman?
Lise yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Lise okul sınavları ne zaman?

Eğitim

Lise yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Lise okul sınavları ne zaman?

 

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