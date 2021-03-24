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Eğitim Ortaokullarda sınavlar ne zamana ertelendi? MEB ortaokullarda yüz yüze sınav açıklaması
Eğitim

Ortaokullarda sınavlar ne zamana ertelendi? MEB ortaokullarda yüz yüze sınav açıklaması

MEB’den ortaokullardaki yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama geldi. Ortaokul 5.6.7.8. sınıfların yüz yüze sınavlarının iptal olup olmayacağı merak ediliyordu. Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı liselerden sonra ortaokulların da sınavlarını erteleme kararı aldı. Peki, Ortaokullarda sınavlar ne zamana ertelendi? İşte MEB ortaokullarda yüz yüze sınav açıklaması

Yeniakit Publisher
2021-03-24 22:17:00 -
Ortaokullarda sınavlar ne zamana ertelendi? MEB ortaokullarda yüz yüze sınav açıklaması

Bakanlık ikinci dönem ilk sınavlarıyla ilgili peş peşe yeni kararlar aldı. Önce liseler ardından da ortaokulların sınavları artan vaka sayılarına bağlı olarak ortaokullarda bazı sınıfların yüz yüze sınavları iptal edildi. Peki, hangi sınıfların sınavları iptal oldu? 

Ortaokullarda sınavlar ne zamana ertelendi?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ortaokullarda yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavlarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Ortaokulları kapsayan sınavlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır.

*Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır.

4. ve 8. sınıfların sınavı yüz yüze yapılacak

*Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.

*Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir.

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