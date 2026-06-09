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Gündem Ortaokulda şok! Öğrencinin koluna korkuluk demiri saplandı
Gündem

Ortaokulda şok! Öğrencinin koluna korkuluk demiri saplandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Ortaokulda şok! Öğrencinin koluna korkuluk demiri saplandı

Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir ortaokulda koluna demir korkuluk saplanan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir ortaokulda bir öğrencinin koluna demir korkuluğun sivri kısmı saplandı.

Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede okula gelen itfaiye ekipleri, öğrencinin koluna saplanan demir parçayı dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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