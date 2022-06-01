Ortaokul öğrencileri bu yıl sınıfta kalma olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz iki yıl ortaokullarda koronaviüs salgını sebebiyle sınıfta kalma uygulanmamıştı. Peki, bu sene sınıfta kalma var mı?

Ortaokulda sınıfta kalma var mı? Ortaokulda sorumlu geçme var mı 2022

17 Haziran Cuma günü milyonlarca öğrenci karnelerini alıp yaz tatile girecek. Yaz tatili öncesinde ise hem not ortalamaları hem de sınıfta kalma yönetmelikleri merak ediliyor. Ortaokul öğrencileri kendileri için sınıfta kalma durumunun söz konusu olup olmadığını araştırıyor.

5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yılsonu puanı 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor.

Sorumlu sınıf geçme nedir?

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.