0553 313 94 23

Ortaokulda iğrenç olay! Hizmetli küçük kızı taciz etmiş

Konya'da hizmetli olarak çalıştığı ortaokulda, 6'ncı sınıf öğrencisi K.Ç.'ye (11) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan evli ve 4 çocuk babas zanlıı N.Ç.'nin yargılanmasına devam edildi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:50
Ortaokulda iğrenç olay! Hizmetli küçük kızı taciz etmiş

Tanık olarak ifade veren aynı okulda öğrenci olan Ş.D., "K.Ç. bana N.Ç.'nin sürekli kendisine hediyeler verdiğini, ellediğini söylerdi. Her hafta böyle şeylerden bahsederdi bana. Bunları anlatırken de ağlardı" dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı N.Ç.'nin tahliye edilmesini isterken, mahkeme başkanı bu talebi reddederek N.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kentteki bir ortaokulda 6'ncı sınıfta eğitim gören kız öğrenci K.Ç., öğretmeni Ş.H.'ye ağlayarak okulda hizmetli olarak çalışan N.Ç.'nin istismarına uğradığını, kimseye anlatamadığını, geceleri, "Bana dokunma, beni tutma" diye bağırarak uyandığını anlattı. Öğretmen de durumu okul yönetimi ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma tarafından okulda gözaltına alınan N.Ç., 'çocuğun istismarı' suçundan tutuklandı. N.Ç. hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk celsesinde ifade veren K.Ç., unuttuğu montunu almak için gittiği çay ocağında N.Ç.'nin tacizine uğradığını ileri sürdü. N.Ç.'nin genelde kendisini yalnız gördüğünde tacizde bulunduğunu iddia eden K.Ç., ''N.Ç., arkadaşlarımın yanında bana bir şey yapmazdı. Genelde tekken yapardı. Bir arkadaşımı da 3'üncü sınıftayken öpmüştü. Öğretmenimiz yokken, bütün sınıfın önünde yaptı. Sınıftaki bütün arkadaşlarım şahittir'' dedi.

AĞLAYARAK UĞRADIĞI TACİZİ ANLATMIŞ

Davanın 4'üncü celsesine tutuklu sanık N.Ç. ve sanık avukatları katıldı. Dava kapsamında ifadesine başvurulan öğrenci Ş.D., "Biz K.Ç. ile aynı okulda okuyoruz. Ceketimi okulda unuttuğum bir gün, K.Ç. ceketimi alıp getirmişti. Cebinde iki armut vardı. Armutlardan birini bana verdi. N.Ç.'nin sürekli kendisine hediyeler verdiğini ve kendisine dokunduğunu söylüyordu. Biz okul çıkışlarında birlikte eve gidiyorduk. Her hafta genellikle böyle şeylerden bahsederdi bana. Bunları anlatırken de ağlardı. Bunları bana N.Ç. tutuklanmadan önce anlatırdı" dedi.

Tanık ve sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı, suç vasfının değişme ihtimali düşünülerek N.Ç.'nin tahliye edilmesini istedi. Mahkeme başkanı talebi reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, ertelendi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:50
  1. Taciz
  2. Dava
  3. Konya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    1. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    2. Adnan Oktar'ın FETÖ sevgisi!
    3. ﻿Yerel seçim hazırlığı 18 Ağustos’ta..
    4. Baltayla saldırdı, ciğerleri dışarı..
    5. YÖK'ten flaş açıklama! Sınav iptal..
    6. Selfie çekmeyip haber verseydiler..
    7. Bakan Turhan'dan ilk talimat:..
    8. Samsun'da korkunç kaza: Ölü ve..
    9. Aydoğdu 'Fatih Terim'i dövdüm' demişti..
    10. Bu sefer de Kadıköy'de..
    11. Trabzon’da polisleri bile şaşırtan..
    12. Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka..
    13. Donald Trump'ın savunma harcaması..
    14. Bu görüntüler tarih oluyor! Frigorifik..
    15. 'Her gece yattığımda oğlum gözümün..
    16. THY kariyer ilanları 2018
    17. Firari FETÖ'cüler Amerika'da lüks içinde
    18. TÜBİTAK'tan doktora öğrencilerine maaş..
    19. Nüfusta dijital arşiv dönemi başladı
    20. Öncelikli hedefimiz enflasyon
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!