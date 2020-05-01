Ortaokul öğrenci, öğretmen ve velilerinden Bakan Selçuk'a doğum günü klibi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve veliler, hazırladıkları video kliple Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un doğum gününü kutladı.

Pamukoava ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde yaptıkları organizasyonla doğum günü olan Bakan Selçuk'u kutlayan klip hazırladı.

Video klipte "Bakan değil gören olduğun için, karşımızda değil yanımızda olduğunuz için, kusur değil çözüm odaklı olduğunuz için, emir veren değil emek veren olduğunuz için, eğitim sistemimize kattığınız bütün güzellikler için iyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz Ziya Öğretmenim." ifadeleri yer aldı.

Okul müdürü Necmettin Hıra, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin katkısı ile okulumuzca bir doğum günü sürprizi yapmaya karar verdik. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz velilerimiz evlerinde hazırladıkları videoları bizlere gönderdiler. Bizler de bu videoları hazırlayıp Bakanımıza doğum günü sürprizi yapmak istedik. Allah Bakanımıza uzun ömürler versin." dedi.



