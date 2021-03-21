Yüz yüze eğitime 20 Kasım 2020’de ara verildi. Yüz yüze eğitim ise 15 Şubat 2021’de köy okullarında başladı. Köy okullarında eğitim tam zamanlı ve her kademede başladı. 2 Mart’ta tüm yurtta 1.,2.,3.,4.,8. Ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta riskli illerde ise 9.,10. Ve11.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Yüksek ve çok yüksek illerde ise liselerde yalnızca sınavlar yapılıyor. Peki, ortaokullarda liselerde 2.dönem sınavları ne zaman?

Ortaokul, lise sınavları ne zaman? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf lise 9, 10, 11. sınıf 2. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okullarında sınavlarına belirlenen takvimde giriyor. Yüz yüze eğitime başlamayan sınıflarda ise sınavların ne zaman nasıl yapılacağı açıklanmadı. Bilindiği gibi ilk dönemde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ödevler, derse katılımları ve projelerle notlarını almışlardı. İlkokul, ortaokul öğrencilerine karne verilirken; liseliler karne almamıştı.