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Eğitim Ortaokul, lise sınavları ne zaman? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf lise 9, 10, 11. sınıf 2. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?
Eğitim

Ortaokul, lise sınavları ne zaman? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf lise 9, 10, 11. sınıf 2. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?

Okul sınavları ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime uzunca bir süre ara verildi. 15 Şubat ve 2 Mart’ta ise yüz yüze eğitime kademeli olarak başlandı. Pek çok öğrenci ise okul sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ortaokullarda yazılılar yapılacak mı? Liselerde ikinci dönem sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 16:56:00 -
Ortaokul, lise sınavları ne zaman? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf lise 9, 10, 11. sınıf 2. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?

Yüz yüze eğitime 20 Kasım 2020’de ara verildi. Yüz yüze eğitim ise 15 Şubat 2021’de köy okullarında başladı. Köy okullarında eğitim tam zamanlı ve her kademede başladı. 2 Mart’ta tüm yurtta 1.,2.,3.,4.,8. Ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta riskli illerde ise 9.,10. Ve11.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Yüksek ve çok yüksek illerde ise liselerde yalnızca sınavlar yapılıyor. Peki, ortaokullarda liselerde 2.dönem sınavları ne zaman?

Ortaokul, lise sınavları ne zaman? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf lise 9, 10, 11. sınıf 2. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okullarında sınavlarına belirlenen takvimde giriyor. Yüz yüze eğitime başlamayan sınıflarda ise sınavların ne zaman nasıl yapılacağı açıklanmadı. Bilindiği gibi ilk dönemde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ödevler, derse katılımları ve projelerle notlarını almışlardı. İlkokul, ortaokul öğrencilerine karne verilirken; liseliler karne almamıştı.

AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman 2021?
AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman 2021?

Eğitim

AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman 2021?

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