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Eğitim Ortaokul, lise sınavları nasıl yapılacak? MEB yazılı sınav tarihleri
Eğitim

Ortaokul, lise sınavları nasıl yapılacak? MEB yazılı sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların eğitim süreciyle ilgili yeni düzenlemeleri ve kararları açıkladı. MEB, İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Peki, Ortaokul, lise sınavları nasıl yapılacak? MEB yazılı sınav tarihleri

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:35:00 -
Ortaokul, lise sınavları nasıl yapılacak? MEB yazılı sınav tarihleri

Sınavlar nasıl olacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi? MEB son dakika duyurdu!

Milli eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin 22 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Corona virüsü sebebiyle bu sene okullardaki sınavlarda da değişiklik yapıldı.

Ortaokul, lise sınavları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim süreci ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Açıklamada yarıyıl tatilinin üç hafta olacağı ve ikinci dönemdeki ara tatilin sömestra eklendiği bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda ilkokullarda sınav yapılmayacağının bilgisinin de verildiği açıklamada liseler ve ortaokullar için de değerlendirmelerde bulunuldu.

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek.

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