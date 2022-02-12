Ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır? OBP hesaplama:

2022 YKS kılavuzu yayımlandı. Kılavuzla birlikte YÖK baraj puan uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.

Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Peki, OBP nedir nasıl hesaplanıyor?

OBP nedir?

Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanına denilmektedir.

Ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır?

Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden Lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.