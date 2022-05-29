Ortanca çiçeği bakımı, üretimi, yetiştirilmesi - Balkon ve bahçeleri süslüyor

Balkon ve bahçeleri süsleyen ortanca çiçeği, doğru bakıldığında uzun yıllar yaşar. Görüntüsüyle içleri ısıtan ortanca çiçeği özellikle yaz sonunda özel bakım gerektirir. Peki, ortanca çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Ortanca çiçeği hikayesi nedir? Ortanca çiçeği bakımı ve sulaması hakkında merak edilenler haberimizde.

Ortanca çiçeği nedir?

Anayurdu Japonya olan ortanca (Hydrangea macrophylla), gösterişli çiçekleri nedeniyle Dünyanın birçok yerinde yaygın olarak yetiştirilen, 1-3 metre arası boylanabilen, kışın yapraklarını döken, çalı gövdeli çok yıllıklı bir süs bitkisidir.

Ortanca çiçeği, Japonya'da Tokyo Lokumu da denilen çoğu dış mekanı süsleyen çiçekli bitki muhteşem çiçekleri ile ünlüdür.

Ortanca (Hydrangea) Çiçeğinin Yetiştirilmesi, Bakımı ve Sulanması:

Doğrudan güneş ışığı istemeyen bu bitki dolaylı ışıklardan da yararlanabilir.

Çok fazla soğuk ve sıcak havada bırakma çiçeğin yapraklarına ve çiçeklerine fayda sağlamaz.

Hava akımlarından kolay etkilenen ortanca bitkisi bu etkiden korunmalıdır.

Kış aylarında ortancanın bulunduğu ortam 14-15 derecenin altına düşmemelidir.

Ortanca Çiçeğini Sulamada Dikkat Edilecek Hususlar:





Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak, susuz bırakılmamasına dikkat edilmelidir.

Yaz aylarında ise bitkinin suya olan ihtiyacını tamamen gidermek için haftada en az iki kere sulanmalıdır.

Su, bitkinin her bölümüne ulaştırılmalıdır.

Sulanmadan sonra bitkinin tabağında su kalmamasına çok dikkat edilmelidir.

Bitkiyi sularken kullanılan kap her sulamada aynı ölçüde olmalıdır.

Sulamalar aynı günde ve aynı miktarlarda su ile yapılmalıdır.

Ortanca çiçeğinde çok büyük bir değişiklik görülmediği sürece sulanmada kullanılan kap, ölçü ve su miktarı değiştirilmemelidir.

Ortanca çiçeğine, kış aylarında musluktan aldığımız soğuk çeşme suyunu vermemeliyiz. Verdiğimiz su oda sıcaklığında olmalıdır.

Sık sık saksı değiştirmek, büyük olan saksılar ortanca çiçeğinin gelişmesine çok büyük engellerdir.

Ortanca (Hydrangea) Çiçeğinin Çoğaltılması:

Ortanca çiçeğinin çoğaltılması bitkinin köklerinden ayırma yöntemiyle olabilir.



Ortanca çiçeğini kökünden çıkarak üst kısımlara uzanan ince kısımlar bitkiye benzer yeni bitkiler oluşturur. Bu yeni bitkileri alıp başka saksılara dikerek yeni ortancaları oluşturabiliriz.