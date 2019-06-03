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Ortalık yangın yeri! Halat bağlayıp büstü söktüler

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov’da milliyetçi Ulusal Birlikler ve Sağ Sektör grupları üyeleri, Kızıl Ordu’nun başlıca komutanlarından biri olan Mareşal Georgiy Jukov’un büstünü yıktı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:50
Ortalık yangın yeri! Halat bağlayıp büstü söktüler

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov’da milliyetçi Ulusal Birlikler ve Sağ Sektör grupları üyeleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu’nun başlıca komutanlarından biri olan Mareşal Georgiy Jukov’un  büstünü yıktı.

Halatla indirdiler

UA.Kharkiv sitesinin aktardığına göre, Ulusal Birlikler ve Sağ Sektör’den aşırı milliyetçiler Harkov’da Mareşal Georgiy Jukov’un  büstünü üzerine bağladıkları bir halatla çekerek kaidesinden indirdi.

Grup büstün yerine Ukrayna bayrağı astı.

Olayın ardından Harkov Belediye Başkanı Gennadiy Kernes, büstün yenileneceğini söyledi.

Ukrayna parlamentosu 2015’te kabul ettiği komünizmden arınma yasası ile ülkede Sovyet sembollerinin kullanılmasını yasakladı. Yasa kapsamında komünizme dair anıtların kaldırılması ve cadde ile sokaklardaki komünizmle özdeşleşen isimlerin değiştirilmesi öngörülüyor.

Jukov, Kızıl Ordu’nun İkinci Dünya Savaşı’ndaki başlıca komutanlarından biri ve 1955-1957 yılları arasında Sovyet Savunma Bakanı olarak görev yaptı. 

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:50
  1. Ukrayna
  2. Mareşal Georgiy Jukov
  3. Ulusal Birlikler
  4. Sağ Sektör
  5. İkinci Dünya Savaşı
  6. Kızıl Ordu
  7. Harkov Belediye Başkanı Gennadiy Kernes

YORUM YAZ

  • AHMED SAİDAHMED SAİD26 dk önce
    yıkılan her put güzeldir..
  • delicidelici44 dk önce
    insanında aklına karpuz düşer allah allah allah allah

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