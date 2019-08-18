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Ortalık savaş alanına döndü! Asker ve polis olay yerinde

Tokat'ın Turhal ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayların ardından ilçede, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait ekipler yoğun güvenlik önlemleri aldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 22:47
Ortalık savaş alanına döndü! Asker ve polis olay yerinde

Tokat'ın Turhal ilçesinde aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, taraflarla görüşerek kavgayı yatıştırdı, gruplar dağıtıldı.

Toakt'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamam Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı, çok sayıda kişinin karıştığı kavganın büyümesi, tarafların iş yerleri ve araçlarına zarar verilmesi üzerine kent merkezinden ilçeye özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, taraflarla görüşerek kavgayı yatıştırdı, gruplar dağıtıldı.

Vali Vekili Mehmet Gödekmerdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turhal'da üzücü bir olayın yaşandığını belirterek, "İki grup arasında İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanının bana verdiği ilk bilgilere göre alacak verecek yüzünden çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yararılar hastanede tedavi altında. Polisimiz ve jandarmamız duruma hakim, gerekli soruşturma başlatıldı." dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 22:47
  1. Tokat
  2. Tokat Turhal

YORUM YAZ

  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu13 dk önce
    Bu gibi durumlarda özel kuvvetler daima olaya el koymalı. Bu olayları hafife almamalı. Devletin ciddiyetini herkes anlamalı. Ama ne yazık ülkemizde kimse ciddiye almıyor. Ölen gidiyor, kalan yaşıyor. Biz mir türlü polis devleti olamadık. İsteyen istediği gibi davranıyor. Sahipsiz ülke olmaktan çıkamadık. Yazıklar olsun.
  • AkinAkin24 dk önce
    Aciz devlet.....yaziklar olsun. ortalik yatistirilmis. Asayis diye birsey yok.

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