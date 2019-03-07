0553 313 94 23

Ortalık kızışıyor: ABD’den yeni Maduro kararı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın üst düzey yetkili 77 memur ve aileleri için verilen vizelerin iptal edileceğini açıkladı. ABD'de binlerce insan, Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kızı Maria Gabriela Chavez'in sınır dışı edilmesi için imza kampanyası başlattı.

07 Mart 2019 Perşembe 06:12
Ortalık kızışıyor: ABD’den yeni Maduro kararı

ABD her gün Maduro yönetimi üzerindeki baskısını sertleştiriyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın üst düzey yetkili 77 memur ve aileleri için verilen vizelerin iptal edileceğini açıkladı. Pence, Washington'un Venezuela'da demokrasi ve özgürlük sağlanana kadar Maduro'nun yaşanacak her türlü olaydan sorumlu tutulacağı uyarısını tekrarladı. Maduro'nun iktidara sahip olmasının tek yolunun, "takipçilerinin vahşiliği" ve Küba'dan aldığı yardım sayesinde olduğunu iddia etti. ABD, geçen hafta 49 Venezuelalı yetkilinin vizesini iptal etmişti.

Chavez'in kızına sınır dışı talebi

ABD'de binlerce insan, Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kızı Maria Gabriela Chavez'in sınır dışı edilmesi için harekete geçti. Birleşmiş Milletler'de Venezuela'nın Daimi Delegesi Maria Gabriela Chavez'in sınır dışı edilmesi için şimdiden 30 bin imza toplandığı bildirildi. Beyaz Saray'da, "We The People-Biz İnsanlar" platformu tarafından toplanan imzalar için, "ABD'nin Venezuela'daki konumu ve Maduro rejimini tanımamama kararı ile Chavez'in sınır dışı edilmesini talep ediyorlar" açıklaması yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 06:12
  1. abd
  2. venezuela
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur
    1. Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur
    2. Başkent’te aydınlatma direkleri..
    3. PKK'ya hava savunma sistemi
    4. Yoğunluktan kaçmak için trafiği böyle..
    5. Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu
    6. Dört bir koldan istihdam atağı
    7. 50 milyonluk proje! Yerin altından..
    8. Türk heyet Antarktika Bilim..
    9. Ortalık kızışıyor: ABD’den yeni Maduro..
    10. Kilit isim tutuklandı
    11. Dehşet anları! Sokak ortasında kurşun..
    12. Kuşadası Körfezi’nde bindikleri lastik..
    13. Haber alamıyorlardı... Korkunç halde..
    14. Berlin’de Kuşadası tanıtımı için stand..
    15. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    16. Bakan Ersoy:” Alman pazarında artış..
    17. Konya’da fener alayı çoşkusu
    18. Şuhut’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
    19. Suçüstü yakalanan hırsız;..
    20. Mısır'da protestolar yeniden..
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları