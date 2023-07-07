Ortalık karışacak! Faiz artırım mesajı verildi

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Haziran ayı toplantısında bir faiz artırım kararı alınsaydı buna destek vereceğini belirtirken, hala güçlü olan ekonominin soğutulması için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olacağı görüşünü tekrarladı.

Columbia Üniversitesi'nde yapacağı konuşmanın metnini basına dağıtan Logan, "Son aylarda gördüğümüz veriler ve Fed'in çift amacı hedefleriyle uyumlu olarak, Haziran toplantısında federal fonlar hedef aralığını yükseltmek tamamen uygun olurdu" dedi.

Bununla birlikte, "zorlu ve belirsiz bir ortamda" olduğunu ifade eden Logan, "Bir toplantıyı atlamak ve daha kademeli bir şekilde hareket etmek mantıklı olabilir" dedi.

Haziran ayı FOMC toplantısında açıklanan tahminlerin daha fazla faiz artışı beklentisini yansıttığına da işaret edene Logan, "Haziran'da gönderdiğimiz sinyali takip etmek FOMC için önemli. FOMC katılımcılarının üçte ikisi bu yıl en az iki faiz artışı öngördü" dedi.

"Enflasyonun sürdürülebilir ve zamanında bir şekilde hedefe dönüp dönmeyeceği konusunda hala çok endişeliyim" diye konuşan Logan, "Hedefin üzerinde enflasyon ve beklenenden daha güçlü bir işgücü piyasası görünümü, daha kısıtlayıcı bir para politikası gerektiriyor" değerlendirmesini yaptı.

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Logan bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nin oy hakkına sahip bir üyesi.