Ortalık iyice karıştı: Derbiyi yabancı hakemler mi yönetecek?

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis skandalına ilişkin açıklamalarının ardından, maçın hakemi büyük merak konusu oldu.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis skandalına ilişkin açıklamalarının ardından, maçın hakemi büyük merak konusu oldu.

Türk futbolunda bahis skandalı patlak verdi... TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin bahis oynadıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu temiz yarınlara taşımak amacıyla devlet birimleriyle yaptıkları çalışmaların sonucunda 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı olduğunu tespit ettiklerini ve 371 hakemin 152’sinin de aktif olarak bahis oynadığını söyledi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Öte yandan bütün bu olaylar sonrası Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanacak derbinin hakemi merak ediliyordu. TFF yönetim kurulu Galatasaray-Trabzonspor müsabakası için “yabancı hakem konulu” olağanüstü toplandı. Çıkan karar sonrası resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

