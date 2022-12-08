Ortalık fena karışacak: 'Rusya Ukrayna'da fosfor bombası kullanıyor' iddiası!
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentinde fosfor bombası kullandığına dair görüntüler servis etti.
Ukrayna işgalini 24 Şubat'ta başlatan Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentinde uluslararası savaş hukukunca yasak olarak bilinen fosfor bombalarını kullandığı bildirildi.
Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre Rus güçler, 7 Aralık’ta Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentine fosfor bombası attığı iddia edildi. Sosyal medya platformları üzerinden Avdiyivka’ya atılan bombaların görüntüleri servis edildi.
Avdiyivka, en sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri. Rus güçler, üç aydır kenti kontrol altına almaya çalışıyor ancak kent hala Ukrayna ordusunun kontrolü altında bulunuyor.
Rusya'nın, Ukrayna’da sık sık uluslararası anlaşmalarla yasaklı olan mühimmat kullandığı öne sürülüyor.