Ortalık çok fena karışacak! Işınla beni Engin Abi! Vıcık mı vıcık bir sima

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, CHP’deki gizli Zoom toplantısına, dünyanın uzaydan çekilmiş görüntüsünü fon yapmış vaziyette katılan Engin Altay’ı çok fena madara etti. Altay için “Vıcık mı vıcık bir sima” ifadesini kullanan Korkmaz, “Işınla beni Engin Abi!” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Gizli Zoom toplantısının açılışında; Onursal Adıgüzel, Engin Altay’a şöyle sesleniyor:

“-Yine uzaydasın, Engin Abi!”

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O esnada, dünyanın uzaydan çekilmiş görüntüsünü fon yapmış vaziyette çevrimiçi toplantıya katılan Engin Altay, sigarasını tüttürüyor.

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Astronot Engin Abi, CHP’nin seçimler sonrasında yaşadığı krizi simgeleyen bir Kara Mizah figürü olarak rakipsiz konumda…

Seçimlerden evvel, CHP Meclis grubunda Kemal Bey’i “13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet ediyorum” diye anonslayan -vıcık mı vıcık- bir simadır, kendisi!

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1970’li yıllarda CHP’nin başında iki genel iki de yerel seçim kazanan merhum Bülent Ecevit…

“Bir ülkede, kaygı verici olanın hükümet krizinden daha ziyade ana muhalefet krizi olduğunu” söylerdi!

Günümüzdeki CHP, bu tanımlamaya cuk oturan bir örnektir. (…)”