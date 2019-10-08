0553 313 94 23

Ortalık bir anda karıştı! Doktor ile hasta yakını birbirine girdi

Kartal’da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

08 Ekim 2019 Salı 23:13
Ortalık bir anda karıştı! Doktor ile hasta yakını birbirine girdi

Kartal Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir sağlık ocağında geçtiğimiz Nisan ayında iddiaya göre, A.D. isimli doktor ile hasta yakını Fatih B. arasında birbirlerine hakaret etmeleri sebebiyle tartışma yaşandı.

Hasta yakını uzun süre doktorun üzerine yürüdü. Doktor ellerini kaldırarak hasta yakınından uzaklaşmasını istedi. Tartışmanın daha da büyümesiyle hasta yakını doktora yumruk attı. Bunun üzerine doktor da hasta yakınına yumruklarla karşılık verdi.

Kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Bazı sağlık çalışanlarının ellerinde sopalarla kavgaya müdahale ettiği görüldü. Sağlık ocağındaki diğer kişilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavgaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Doktorla tartışan hasta yakını Fatih B., “Eşim hasta olan çocuğuma eczaneye ilaç almaya gidiyor, eczacılar "Bu ilacı raftan doktor reçetesi olmadan indiremeyiz, aile hekimi bunu" yazsın diyorlar. Eşim aile hekimine gidip çocuğun ilaca ihtiyacı olduğunu söylüyor. Doktor da ‘Ben bu ilacı yazmam, hangi doktora gidiyorsanız gidin’ diyor. Eşim de ‘Bu saatten sonra nereye gideyim’ diyor. Eşime tabir-i caizse edepsiz ahlaksız gibi laflarla dışarı kovuyor. Eşim de buna tepki gösteriyor.

Eşim arayınca yakındaydım geldim. Doktorun kapısını çalıp içeri girdim. ‘Hocam eşime söylediğiniz lafı bana da söyler misiniz’ dedim, ellerini masaya vurarak ‘Senin karın tam bir edepsiz’ ifadelerinde bulundu. Ben bunun üstüne tartışmaya başladım. İfadesinde hakaret ve darp ettiğimi söylemiş. Kendisinin yaptığı olayları bizim üstümüze yıkmış şekilde ifade vermiş. Odadan çıkınca da tartışma devam etti. Ben birkaç defa eline vurdum sonra birbirimize girdik. Sorun adliyeye intikal etti.

Sağlık ocağından 500 metre uzaklaştırma kararı aldım ve denetimli serbestlikle serbest bırakıldım. Benim isteğim bundan sonra kimse bu doktor yüzünden mağdur olmasın. Bildiğim kaç kişi doktorun konuşmaları, tavırları yüzünden hekimini değiştirdi” dedi.

Öte yandan, doktor ise konuyla ilgili bilgi almak isteyen gazetecilere açıklama yapmayacağını söyledi.

Sağlık ocağında yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 23:13
  1. doktor
  2. hasta
  3. kavga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz hükümetine uyarı: Anlaşmasız Brexit İngiltere'yi borç batağına sokar
    1. İngiliz hükümetine uyarı: Anlaşmasız..
    2. Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
    3. İkinci Yargı Paketi'nde düzenleme..
    4. Dehşet kazanın görüntüleri ortaya..
    5. Irak Parlamentosundan il meclislerinin..
    6. Ortalık bir anda karıştı! Doktor ile..
    7. Pentagon'dan son dakika açıklaması:..
    8. Yahudiler Halillurrahman Camii'ni..
    9. Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması
    10. Mısır, Yunanistan ve Rumlardan..
    11. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2..
    12. BM 'en kötü' bütçe kriziyle karşı..
    13. ABD'li senatörlerden Kongre'ye 'gizli..
    14. Sıkıştıran araçtan kaçmak isteyen TIR..
    15. ABD'den Venezuelalı muhalif lider..
    16. Darüşşafaka, Nanterre'i evinde yıktı
    17. ABD'den flaş açıklama: Askerlerimizi..
    18. Metrobüs arızası seferleri aksattı
    19. Adıyaman'da terastaki tente çöktü: 3..
    20. 'İsrail Filistinli tutuklulara türlü..
    21. Dimitris Avramopoulos: Tüm taraflar..
    22. Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi
    23. ABD'li komutan Votel'den dikkat çeken..
    24. Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah..
    25. Beşiktaş başkanı Fikret Orman'dan..
    26. Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı
    27. Türkiye, ABD'ye 'sınırsız havada..
    28. Başkan Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı
    29. MSB'den "güvenli bölge" paylaşımı
    30. Savunma Bakanlığı'ndan 'Güvenli Bölge'..
    Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
    Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı