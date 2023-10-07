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Medya Ortalığı yangın yerine döndürecek iddia! CHP, o ünlü iş adamını İstanbul için aday yapacak
Medya

Ortalığı yangın yerine döndürecek iddia! CHP, o ünlü iş adamını İstanbul için aday yapacak

Yeniakit Publisher
2023-10-07 14:08:00 -
Ortalığı yangın yerine döndürecek iddia! CHP, o ünlü iş adamını İstanbul için aday yapacak

Yaklaşan yerel seçimler öncesi partilerin aday belirleme çalışmaları hızla sürüyor. Türktime yazarı Talat Atilla, CHP'deki seçim hazırlıklarına yönelik dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi partilerin aday belirleme çalışmaları hızla sürüyor. Türktime yazarı Talat Atilla, CHP'deki seçim hazırlıklarına yönelik dikkat çeken bir iddiada bulundu. 

Yaklaşan kongre öncesi Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki rekabet giderek büyüdüğünü söyleyen Atilla, "Kamuoyu tarafından her ne kadar İmamoğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılsa da CHP Genel Merkezi'nde İmamoğlu dışında kazanacak başka bir aday arayışı için 3 kişilik bir arge ekibi bile kuruldu." dedi ve şunları kaydetti:

"Bedrettin Dalan ismi üzerinde konuşulsa da daha genç bir aday olmalı itirazı ile Dalan konusu kapandı ama off the record olduğu için yazamadığım başka bir adayın üzerinde ciddi olarak durulduğunun altını çizebilirim.

Şimdilik küçük bir robot resim verebilirim.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok ünlü...

Eski bir iş adamı...

Orta yaşlarda.

Ağzı laf yapıyor.

Biraz daha yazarsam hemen anlarsınız ve kaynağıma ayıp olur. Burada durayım.

Bu kişiye gayri resmi teklif gitti bile.

Yanıtı ne evet, ne hayır oldu!

Her ne kadar eski şaşalı günlerinde olmasa da İmamoğlu'nun İstanbul ve Türkiye siyasetinde hala etkili ve belirleyici olduğu notunu düşmek gerçeğe saygı olur."

 

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