Ortalığı karıştırmasına izin verilmedi: Seçimler için gelen Fransız milletvekili ülkesine geri şutlandı

HDP tarafından Türkiye'ye davet edilen Sandra Regol, İstanbul havaalanında sınır polisi tarafından önce bekletildiğini sonra ülkesine gönderildiğini söyledi.

HDP tarafından Türkiye'ye davet edilen Sandra Regol, AFP'ye verdiği demeçte, Cuma günü saat 18:00 sularında İstanbul havaalanına vardığında Türk sınır polisi tarafından geri çevrildiğini söyledi.

Regol "Bölgeye giriş yasağı olduğu bana bildirildi. Bir gece bekletildim ve 14 saat sonra bu sabah ilk uçakla geri gönderildim" dedi. Milletvekili, "ne kendisinin ne de aynı anda bunu fark eden Fransız yetkililerin bu yasaktan haberdar olmadığını" ve "bütün akşam diplomatik bir çözüm aradığını" söyledi.