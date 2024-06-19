Ortalığı kızıştıracak İran kararı! Terör listesine aldılar

Kanada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (IRGC) terör örgütü ilan etti. Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, yaptığı açıklamada Kanada hükümetinin IRGC’yi bugünden itibaren geçerli olmak üzere Ceza Kanunu kapsamında terör örgütleri listesine aldığını duyurdu.

IRGC’nin bilerek bir terör faaliyeti gerçekleştirdiğine, gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğine, katıldığına veya kolaylaştırdığına ya da bilerek terör faaliyeti gerçekleştiren bir kuruluş adına, onun talimatıyla veya onunla birlikte hareket ettiğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu ifade eden LeBlanc, söz konusu karar ile IRGC’ye yürüttüğü terörist faaliyetlerle mücadele etmek için tüm araçların kullanılacağına dair güçlü bir mesaj gönderildiğini açıkladı.

Mal varlıkları dondurulacak

Kararın ardından Kanadalı finans kuruluşlarının IRGC’ye ait ve bağlantılı kişi ve kuruluşların mal varlıklarını donduracağını ifade eden LeBlanc, “Kanada'daki ve yurtdışındaki Kanadalıların bir terörist grubun sahip olduğu veya kontrol ettiği mülklerle bilerek işlem yapması suçtur” dedi.

Kanada, Ekim 2022'den bu yana 200 İranlı şahıs ve 250 İranlı kuruluşa Özel Ekonomik Önlemler Yasası (SEMA) ve Yolsuzluğa Karışmış Yabancı Yetkililerin Mağdurları için Adalet Yasası (JVCFOA) çerçevesinde yaptırım uyguladı.

Kudüs Gücü'nü terör örgütü ilan etmişti

İran’la 2012’de diplomatik ilişkilerini kesen Kanada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü'nü terör örgütü ilan etmişti.

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Kanada yasalarına göre, terör örgütü listesine alınan örgütlere yardımda bulunan herkes suçlamalarla karşı karşıya kalabilir ve mal varlıkları dondurulabilir.