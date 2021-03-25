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Dünya Ortalığı karıştıracak iddia: İran kargo gemisini vurdu
Dünya

Ortalığı karıştıracak iddia: İran kargo gemisini vurdu

İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarih belirtmeksizin İran'ın İsrailli şirkete ait bir kargo gemisini Umman Denizi'nde füzeyle vurduğunu öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 19:47:00 -
Ortalığı karıştıracak iddia: İran kargo gemisini vurdu

İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarih belirtmeksizin İran'ın İsrailli şirkete ait bir kargo gemisini Umman Denizi'nde füzeyle vurduğunu iddia etti.

Televizyonda yayınlanan habere göre, İsrail'e ait bir yük gemisi Tanzanya'dan Hindistan'a gittiği sırada Umman Denizi'nde saldırıya uğradı.

Herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde, kargo gemisinin İran tarafından füzeyle hedef alındığı öne sürülürken, gemide hasar meydana geldiği fakat can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Haberde, geminin rotasına devam ettiği ve Hindistan'a ulaşınca hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.

İddia edilen saldırının tarihine dair bilgi verilmezken, habere ilişkin İsrailli yetkililer henüz açıklama yapmadı.

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Yorumlar

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oley iranı vuracaklar yok edecekler
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