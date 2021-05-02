Ortalığı karıştıracak gelişme! Suudiler kritik ismi öldürdü
Yemen'de İran destekli Husilerin lideri Salih Bin Ali Ayed El-Şerif, Suudiler ile yapılan savaş sırasında öldürüldü.
Yemen'de Suudi Arabistan ile savaş halinde olan Husiler'in cephesinde kritik bir gelişme yaşandı.
Bölgeye yakın gazeteci Mete Sohtaoğlu, "İran destekli Husilerin lideri Salih Bin Ali Ayed El-Şerif, Marib şehrinin batısındaki cephede öldürüldü" dedi.
Saldırının Suudiler tarafından yapıldığı öne sürülüyor.
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