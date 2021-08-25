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Gündem Ortaköy'den Beylerbeyi'ne, denizin üstünden motosikletiyle geçti
Gündem

Ortaköy'den Beylerbeyi'ne, denizin üstünden motosikletiyle geçti

Dünyanın dört bir yanında düzenlediği gösterilerle bilinen motosiklet dublorü Robbie Maddison bu kez İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 09:57:00 - 2021-08-25 10:01:52

Kendi tasarladığı özel motosikletiyle su üzerinde gidebilen dünyadaki tek isim olan motosiklet dublörü Robbie Maddison aylar önce Türkiye'ye geldi. İstanbul'da gösterisi için keşif yapan Maddison, Boğaz'da kendisine en uygun noktayı buldu.

Ortaköy'den motosikletiyle Boğaz'a inen Maddson, saniyeler içinde Beylerbeyi'ne ulaştı.

O anlar canlı yayında anbean ekranlara geldi.

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