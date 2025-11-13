  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kaçın! Kadın sürücü… Durduk yere otoparkı savaş alanına çevirip 5 metreden aşağı uçtu

Filistin karşıtı kulübe şok! Büyük ceza ödeyecek

Rüşvet pazarlığı iddianamede “kreş” olarak ortaya çıktı. Rüşvetin adı “kreşe yardım”

Gürcistan'da kargo uçağımız düşmüştü: Son şehidimizin naaşı da bulundu

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren net cevap geldi. Bağ-Kur’luya 7200 müjdesi

Milli kumar olur mu? Bahis, Kumar ve Piyango rezaleti bitsin

23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi
Ortaköy'de kumpir ve midye 2 can aldı: Almanya’dan gelen 6 ile 3 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesi, Fatih'te kaldıkları otelde gece yarısı fenalaştı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ailenin 3 ve 6 yaşındaki çocukları yaşamını yitirdi. Ailenin zehirlenmeden önce Ortaköy'de kumpir, seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlendi.

Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesi, Fatih'te konakladıkları otelde gece yarısı fenalaşarak hastanelik oldu. 

Hastanede 'gıda zehirlenmesi' şüphesi ile acil servise alınan ailenin 6 yaşındaki oğlu Kadir ve 3 yaşındaki kızı Masal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

KUMPİR VE MİDYE SONLARI OLDU

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada ailenin, 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığını, 11 Kasım'da Ortaköy'de kumpir, seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediğini belirledi.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edildi. Otelde anne Çiğdem B'nin kızı Masal B'nin hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı, çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını muhafaza altına alarak 4 tanığın ifadesine başvurdu.

Gündem

Dünya

Ekonomi

Teknoloji

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Ş..
Gündem

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
Siyaset

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı’nın açılışında çekilen bir fotoğrafın Kocaeli’de ..
