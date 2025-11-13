Ortaköy'de kumpir ve midye 2 can aldı: Almanya’dan gelen 6 ile 3 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesi, Fatih'te kaldıkları otelde gece yarısı fenalaştı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ailenin 3 ve 6 yaşındaki çocukları yaşamını yitirdi. Ailenin zehirlenmeden önce Ortaköy'de kumpir, seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlendi.
Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesi, Fatih'te konakladıkları otelde gece yarısı fenalaşarak hastanelik oldu.
Hastanede 'gıda zehirlenmesi' şüphesi ile acil servise alınan ailenin 6 yaşındaki oğlu Kadir ve 3 yaşındaki kızı Masal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KUMPİR VE MİDYE SONLARI OLDU
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada ailenin, 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığını, 11 Kasım'da Ortaköy'de kumpir, seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediğini belirledi.
Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edildi. Otelde anne Çiğdem B'nin kızı Masal B'nin hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı, çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını muhafaza altına alarak 4 tanığın ifadesine başvurdu.