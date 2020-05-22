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Ortaköy’de hırsızlık şüphelileri yakalandı

Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde evden hırsızlık olayının faili oldukları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:09:55 -
Ortaköy’de hırsızlık şüphelileri yakalandı

Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde evden hırsızlık olayının faili oldukları iddia edilen 2 kişi yakalandı.


Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son zamanlarda meydana gelen evden hırsızlık olaylarındaki artış nedeniyle, bu olayların aydınlatılması, faillerinin tespiti ve yakalanması amacıyla oluşturulan özel ekip tarafından yapılan uzun süreli çalışmalarda, Ortaköy İlçesinde hırsızlık olaylarının olduğu Kavakalan köyü çevresindeki PTS/KGYS, akaryakıt istasyonlarının güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi ile şüpheli (1) araç tespit edildi.


JABS ve KEP/KAFES sisteminden faydalanılarak bu araçın yapılan takibi neticesinde 20 Mayıs günü iki şüpheli şahıs yakalanmış ve hırsızlık olaylarında kullandıkları değerlendirilen 16 adet Bakır malzeme, 1 adet LCD televizyon, 1 adet kurusıkıdan dönme tabanca ve 1 adet 7.65 mm. çapında tabanca fişeği adlî arama sonucunda ele geçirilmiştir.


Çalınan bakır malzemelerden 16 adedi Çorum il merkezindeki bir işyerine nakit para karşılığı satıldığı tespit edilmiş ve işyeri sahibi hakkında ise Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme suçundan yasal işlem yapılmıştır. Zanlıların ifadesi sonrasında Jandarma bölgesinden farklı tarihlerde işlenen 8 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmıştır.


Şüpheliler Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerini müteakip çıkartıldıkları mahkemece 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı ve yurtdışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.

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