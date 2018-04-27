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Ortaköy'de çekirge istilası

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde köylüler çekirge istliasıyla karşı karşıya kaldı. Ortaköy Mahallesi belediye ekipleri ilaçlama çalışması başlattı.

27 Nisan 2018 Cuma 15:31
Ortaköy'de çekirge istilası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ortaköy Mahallesi'nde çekirge istilası yaşandı.

Çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için tarla başında  bir haftadır nöbet tutarak çekirge sürülerinin yönünü değiştiren mahalle sakinlerinin yardımına Siverek Belediyesi ekipleri yetişti. 

ÇALIŞMALAR SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Sabah saatlerinde mahallede çalışma başlatan belediye ekipleri adına konuşan Yunus Kargı, "Mahalle sakinlerinin müracaatı sonrası ekiplerimizle mahalleye geldik ve ilaçlama çalışmalarına başladık, aşırıcı derece fazla çekirge var mahallede çekirgeler bitene kadar ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek" dedi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:31
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  3. çekirge istilası

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