Hap kullanmanın gizli tehlikesi!

Yaygın olmadığı düşünülse de, yapılan araştırmalar bu durumun yılda her 100.000 kişide yaklaşık 3.9 vaka oranında görüldüğünü tahmin ediyor. Hafif vakalar genellikle tıbbi yardım olmadan iyileştiğinden, vakaların eksik raporlanması mümkündür. Yemek borusunun iç yüzeyi, yiyeceklerin mideye sorunsuz geçişini sağlamak için ince ve özel bir mukozal tabakayla kaplıdır. Buna karşılık, midenin iç yüzeyi, sindirimi sağlamak ve mikropları yok etmek için gerekli olan aside karşı koruyucu bir mukus üretir. Bir hap çok erken çözündüğünde, korumasız yemek borusu yüzeyini bu tahriş edici maddelere maruz bırakır. Bu da tahrişe, iltihaba ve bazen ülserlere yol açabilir. Belirtiler genellikle mide yanması ya da hazımsızlığı taklit eder ama daha keskin ve yerel hissedilir; genellikle göğüs kemiğinin arkasında ağrı şeklinde görülür. Bazı kişiler yutkunurken ağrı, aniden oluşan ses kısıklığı ya da ses değişikliği yaşayabilir.