Hap kullanmanın gizli tehlikesi!

Rutin gibi görünen bir hap yutma işlemi bile bazen zarara neden olabilir. Hap kaynaklı özofajit, basit bir ilaç yutma hatasının yemek borusunda yanık, iltihap ve hatta ölümcül komplikasyonlara yol açabileceği ciddi ama önlenebilir bir sağlık sorunu. Hap kaynaklı özofajit, bir tabletin veya kapsülün yemek borusunun mideyle birleştiği dar bölgede sıkışıp kalması durumunda meydana gelir. Eğer hap burada takılır ve çözünmeye başlarsa, içeriğindeki aktif maddeler doğrudan hassas dokulara temas eder. Bu maddeler genellikle asidik veya alkali yapıya sahiptir ve kimyasal yanık oluşturarak hızla ağrı ve iltihaba neden olabilir.