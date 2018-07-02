THY - İmaj
0553 313 94 23

Ortaklık 27 yıl daha uzatıldı

Mesleki emeklilik fonu OYAK ve dünya otomotiv endüstrisinin en önemli oyuncularından Renault Grubu arasındaki 50 yıllık ortaklık güven tazeledi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:27
Ortaklık 27 yıl daha uzatıldı

MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş ile OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nın iki hissedarı Fransa’da imzaladıkları yeni ortaklık sözleşmesi ile ‘uyumlu ve güçlü işbirliğine 27 yıl daha devam’ dedi. Sözleşmeye OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve Renault Grubu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür ve İcra Komitesi Üyesi Thierry Bolloré imza attı. Erdem, Renault Grubu ile ortaklığımızı, bu sözleşme ile 27 yıl daha uzatmış bulunuyoruz. Bu birlikteliğin her iki gruba olduğu kadar, ülkemiz ekonomisine de önemli bir katma değer sağlayacak olmasından büyük heyecan ve gurur duyuyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:27
  1. MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş
  2. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Liselere tercih süreci başladı! 2018 LGS tercihleri nasıl yapılır?
    1. Liselere tercih süreci başladı! 2018..
    2. Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
    3. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    4. Kayseri lise 2018 taban puanları
    5. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    6. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    7. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    8. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    9. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    10. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    11. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    12. İstanbul lise taban puanları 2018..
    13. Ankara liseleri taban puanları..
    14. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    15. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    16. Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?
    17. Yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi
    18. Bu besinler iştah açıyor!
    19. MTV temmuz ödemesi nereye ve nasıl..
    20. Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert..
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!