Ortaklık 27 yıl daha uzatıldı

MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş ile OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nın iki hissedarı Fransa’da imzaladıkları yeni ortaklık sözleşmesi ile ‘uyumlu ve güçlü işbirliğine 27 yıl daha devam’ dedi. Sözleşmeye OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve Renault Grubu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür ve İcra Komitesi Üyesi Thierry Bolloré imza attı. Erdem, Renault Grubu ile ortaklığımızı, bu sözleşme ile 27 yıl daha uzatmış bulunuyoruz. Bu birlikteliğin her iki gruba olduğu kadar, ülkemiz ekonomisine de önemli bir katma değer sağlayacak olmasından büyük heyecan ve gurur duyuyoruz” dedi.