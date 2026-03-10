Ortak Türk Alfabesiyle ilk şiir antolojisi Azerbaycan'da yayımlandı

Antolojide yer alan her Türk halkına ait edebî örnekler önce orijinalinde, yani yazıldıkları dilde, ardından ise ortak alfabeye uyarlanmış biçimde okuyucuya sunuluyor. Yayında Azerbaycan şairlerinin Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs, Tataristan, Başkurdistan ve Irak Türkmenleri hakkında yazdıkları şiirler Azerbaycan Türkçesinde; söz konusu Türk yurtlarından şairlerin Azerbaycan temalı şiirleri ise kendi Türkçelerinde yer alıyor.

“AZERBAYCAN VE TÜRK DÜNYASI: ORTAK ALFABEDE ŞİİR” ANTOLOJİSİ

“Azerbaycan ve Türk Dünyası: Ortak Alfabede Şiir” antolojisi, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (AMEA) Başkanı akademisyen İsa Habibbeyli’nin fikir öncülüğünde hazırlanarak ve “Türkoloji Kurultayının Dersleri ve Zaferi” başlıklı ön söz ile yayımlandı. Kitabın derleyicisi ve editörü filoloji doktoru Mehman Hasanli. Kitabın tasarımı üzerinde Nizami Gencevi adına Edebiyat Enstitüsü çalışanı Pervane Kerimova, metinlerin ortak alfabeye uyarlanması üzerinde ise Nesimi adına Dilbilim Enstitüsü çalışanı, filoloji doktoru Ketibe Kuliyeva çalıştı. Kitaptaki şiirlerin birçoğu Türk cumhuriyetlerinin kütüphane fonlarından ve diğer kaynaklardan toplanmış olup ilk kez tek bir kitapta yayımlandı.

ESERDE TÜRK DÜNYASINDAN UNUTULMAZ ŞİİRLER VAR

Yayın, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Birinci Türkoloji Kurultayının 100. yıl dönümünün kutlanmasına ilişkin kararnamesi ile başlıyor. Akademisyen İsa Habibbeyli’nin “Türkoloji Kurultayının Dersleri ve Zaferi” başlıklı ön sözünde Birinci Türkoloji Kurultayının tarihî önemi, son yüz yılda Türkolojinin gelişim süreci ve geleceğe yönelik perspektifleri ele alınıyor. Antolojinin edebî metin kısmı Azerbaycan Halk Şairi Samed Vurgun’un “Azerbaycan” şiiriyle başlamaktadır. Yayının Azerbaycan-Türkiye bölümünde Bahtiyar Vahabzade’nin “Azerbaycan-Türkiye” ve Yavuz Bülent Bakiler’in “Azerbaycan yüreğimde bir şahdamardır” şiirleri yer alıyor. Azerbaycan-Özbekistan bölümünde Halil Rza Ulutürk’ün “Özbekistan” ve Özbek şair Abdulla Aripov’un “Azerbaycan” şiirleri bulunmaktadır. Antolojinin Azerbaycan-Kazakistan bölümünde Zelimhan Yakub’un “Ahmed Yesevi’ye Zelimhan Selamı” ve Kazak şair Edilkerim Ahmedov’un “Selam, Azerbaycan!” şiirleri; Azerbaycan-Kırgızistan bölümünde Halil Rza Ulutürk’ün “Azerbaycan-Türk Selamı” ve Kırgız şair Alıkul Osmanov’un “Paravoz” şiiri; Azerbaycan-Türkmenistan bölümünde Süleyman Rüstem’in “Aşkabat” ve Türkmen şair İtalmaz Nuriyev’in “Azerbaycan” şiiri okuyuculara sunuluyor.

İlk kez Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs bölümünde Halk Şairi Kabil’in “Kıbrıs” ve Kıbrıslı şair Mahmut İslamoğlu’nun “Hazar” şiiri bulunuyor. Azerbaycan-Tataristan bölümünde Bahtiyar Vahabzade’nin “Abdulla Tukay” ve karşı taraftan Muhammed Mirze’nin “Bakü-Kubarık Jil”; Azerbaycan-Başkurdistan bölümünde Ali Necefhanlı’nın “Başkurdistan’a” ve Başkurdistan Halk Şairi Mustay Kerim’in “Huş Kildegez!” şiirleri bulunmaktadır. Azerbaycan-Altay bölümünde Sabir Rüstemhanlı’nın “Oku, Altay Güzeli” ve Altaylı Pasley Samık’ın “Azerbaycan Şairi Fikret Goca’ya” şiirleri yer alıyor.