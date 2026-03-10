Ağzından çıkanları kulakları duymuyor: ABD'li senatörden müslümanlara faşistlik

Londra merkezli Middle East Eye sitesinin haberine göre, ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi üyesi, sosyal medyada Müslümanların Amerikan toplumunda yeri olmadığını açıklamasıyla geniş çaplı kınamalara yol açtı. Andy Ogles X hesabından “Müslümanların Amerikan toplumunda yeri yok” diye yazdı ve aynı gönderide “Çoğulculuk bir yalandır” diye ekledi.

MÜSLÜMANLARIN SINIRDIŞI EDİLMESİNİ İSTEDİ

Ahlaksız siyonist yanısı Ogles, X’ten ayrıca “Çeşitlilik bizim zayıflığımızdır” dedi ve hatta vatandaşlığa geçmiş Müslüman Amerikalıların bile sınır dışı edilmesini istedi.

İsrail’in sıkı bir destekçisi ve aşırı sağcı Temsilciler Meclisi Özgürlük Grubu üyesi olan Ogles, daha önce Müslümanları hedef alan önerilerde bulunmuştu. Son olarak, bazı Müslüman çoğunluklu ülkelerden göçü yasaklayan bir yasa tasarısı sunmayı planladığını söyledi.

İSLAM KONSEYİ’NDEN TEPKİ

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Ogles’ın açıklamalarını kınayarak onu “Müslüman karşıtı aşırılıkçı” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, “Ogles, ‘Şeriattan Arındırılmış Amerika Grubu’ olarak adlandırılan ve yürürlüğe girmesi halinde ABD’de İslam’ın uygulanmasını fiilen yasaklayacak aşırılıkçı yasaları destekleyen bir grup ABD temsilcisinin üyesidir” denildi.

CAIR’ın açıklamasına göre, “İslam, çok sayıda Müslümanın bireysel özgürlük veya din özgürlüğü olmaksızın köle işçi olarak ithal edildiği sömürge döneminden beri var olan bir Amerikan inancıdır.”

Bu yorumlar, söylemi açıkça İslamofobik olarak nitelendiren Demokrat milletvekillerinden hızlı bir kınamaya yol açtı. Judy Chu bu açıklamaları “iğrenç” olarak nitelendirirken, Lisa Blunt Rochester ise Cumhuriyetçi liderleri Tennessee milletvekilini kamuoyu önünde kınamaya çağırdı.

Ogles’ın açıklamaları, bazı Cumhuriyetçi politikacılar arasında Müslüman karşıtı söylemlerin giderek arttığı bir dönemde geldi.

FİNE DE MÜSLÜMANLAR YERİNE KÖPEKLERİ TERCİH EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Randy Fine, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Müslümanlar yerine köpekleri tercih edeceğini yazmasının ardından büyük tepki çekti. Birçok Demokratın disiplin cezası veya istifa çağrısına rağmen, Cumhuriyetçi liderler ona herhangi bir yaptırım uygulamadı.



İSLAM KARŞITLIĞI ARTTI

Söz konusu açıklamaların neden kaynaklandığı hemen anlaşılamadı. Ancak sosyal medya takipçileri, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a karşı ortak savaş başlatmasından bu yana X platformunda Müslüman karşıtı içerikte keskin bir artış olduğunu bildirdi.

Washington DC merkezli Organize Nefret Çalışmaları Merkezi (CSOH), 1 Ocak ile 5 Mart tarihleri arasında Müslümanları açıkça insanlıktan çıkaran, dışlayan ve onlara karşı şiddeti kışkırtan paylaşımları takip ettiğini açıkladı. Rapora göre , savaşın başladığı gün bu tür paylaşımların sayısı günde 2.000’in biraz altından 6.000’in üzerine çıktı.