Ortak tank programı...İtalya’nın yeni KF-51 tankları sahaya inmeye hazırlanıyor! Rakip oldular

Defense News tarafından yapılan habere göre Leonardo’nun CEO’su Roberto Cingolani, verdiği demeçte tankın silahlarının İtalya’da üretilmesi ihtimalini göz ardı etmedi ve son ürünün Avrupa’nın gelecekteki ortak tank programı (MGCS) için bir aday olabileceğini öne sürdü.

RAKİP OLDULAR!

Bu bağlamda Leonardo ile KNDS arasındaki iş birliği görüşmelerinin Haziran ayında dramatik bir şekilde kesilmişti. Buna rağmen CEO, Leonardo’nun gelecekte Avrupa çapında bir grup oluşturmak üzere Fransız-Alman konsorsiyumu KNDS ile iş birliği yapma ihtimalini de göz ardı etmedi. Bu bağlamda Cingolani, yine Defense News’e verdiği demeç kapsamında Fransa, Almanya ve İtalya’nın bir araya gelerek küresel pazarlara erişmek için dünyanın en iyi tanklarından birini yaptığını ve bunun son derece arzu edilen bir senaryo olarak öngördüğünü belirtti.

Leonardo ve Rheinmetall geçtiğimiz ay, Leonardo ve KNDS arasında İtalya için Leopard tankları üretme görüşmelerinin çökmesinin ardından, Alman firmanın Panther ana muharebe tankı ve Lynx zırhlı muharebe aracını İtalyan ordusu için üretecek bir ortak girişim kurma konusunda görüşmelere başlama kararı almıştı. Öte yandan Cingolani, Rheinmetall ile yeni ortak girişimin Eylül ayına kadar faaliyete geçeceğini de vurguladı.

Ayrıca Cingolani, “Mümkün olduğunca acele edeceğiz çünkü İtalyan savunması ilk araçları almak için acele ediyor.” ifadeleri ile yıl sonuna kadar İtalyan Savunma Bakanlığı ile sözleşmelerin imzalanacağını, ilk Lynx araçlarının 2 ile 3 yıl içinde, ilk Panther’lerin ise 3 yıl içinde teslim edileceğini belirtti. Buna ek olarak montajın yaklaşık %40’ının Almanya’da, %60’ının ise İtalya’da yapılacağını ve bunun %50’sinin Leonardo, %10’unun ise Rheinmetall’in İtalyan iştiraki tarafından gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

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