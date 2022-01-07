Ortak noktaları CHP’li olmak! Biri girdiği çadırı görmez, diğeri yaslandığı yeri bilmez

Mustafa Şaşmaztürk / Ankara

Ak Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 17-25 Aralık 2013'ten sonra da CHP'li yöneticilerin FETÖ ile beraber hareket ettiğini ve ispat etmelerine rağmen profesyonelce inkar ettiklerini söyledi.



Ak Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

“17-25 Aralık 2013 FETÖ Yargı darbe girişimi ile başlayan süreçten sonra Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin en üst düzeyde FETÖ terör örgütü ile boy boy fotoğraf verdiklerini, onların iddialarını tekrarladıklarını ifade etmiştik, buna dairede iki fotoğraf gösterdik. CHP Grup Başkanvekili Özkoç, 17 Aralık 2013’ten sonra FETÖ’cülerle beraber hareket ettiklerine dair paylaştığımız fotoğrafın 2013 yılına ait olduğunu, 2014 yılına ait olmadığını söyledi ve bunun ispatlanmasını talep etti."

"Profesyonel yalan"

"Sayın Özkoç’un arkasındaki fonda 8-9 Nisan 2014 diye açıkça yazıyor zaten. Hatırlarsınız genel başkanı da Kızılay çadırına girmişti ve Kızılay çadırı diye yazan çadıra girdiği halde “Ben hiçbir Kızılay çadırı görmedim” demişti. Maalesef CHP hiyerarşik bir yalan içerisinde hareket ediyor. Profesyonelce yalan söyleyen, fotoğrafın üstündeki tarihte Nisan 2014 yazmasına rağmen gözünüzün içine bakarak inkar eden, hakaret etme basitliğinde, çaresizliğinde ve zavallılığında bulunan kimselerden, bu anlayıştan, bu aldatan ve kandıran anlayıştan milletimize, vatanımıza ve devletimize en ufak bir fayda gelmez”





