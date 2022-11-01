Ortak basın toplantısında konuştu: Erdoğan'ın liderliğini takdir ediyoruz

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Xhaçka, Arnavutluk ve Türkiye'nin sadece resmi düzeyde değil her şeyden önce sosyal düzeyde oldukça tarihi bir dostluğa sahip olduğunu, görevlerinin, diplomat ve politikacılar olarak dostluğu, insanlar arası bağları ve iyi niyeti daha güçlü ilişkilere, iş birliğine ve ortaklığa dönüştürmek olduğunu söyledi.

"Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına Arnavutluk'un özverili ve cömert destekçileri oldukları için teşekkür eden Xhaçka, "Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız. Özellikle 2019 Kasım'daki trajik depremden sonra yeniden yapılanmamız için yapılan cömert yardım ve Kovid-19 sırasında verilen destek için minnettar olduğumuzu vurgulamak isteriz" diye konuştu.

Xhaçka, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun yüzüncü yılını kutlamak üzere hazırlandıklarını, iki ülke ve halklar arasındaki özel bir ilişkiye yakışan yıl dönümünün en onurlu şekilde hazırlanmasında görevlendirilmek üzere ortak bir komisyon kurulması arzusunu Çavuşoğlu'yla paylaştığını kaydetti.

Bugünkü görüşmelerini siyasi diyalog grubu çerçevesinde gerçekleştirdiklerini anlatan Xhaçka, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla görüşmelerinde başkanlık konseyinin bir sonraki üst düzey toplantısının hazırlıkları üzerinde durduklarını, siyasi diyaloğun ikili iş birliğindeki önemli artışa eşlik ederek yoğunlaşmasından çok memnun olduklarını vurguladı.

Xhaçka, ulaşım, enerji, sağlık, turizm, eğitim, kültür ve benzeri çeşitli alanlarda önemli sayıda anlaşma imzaladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Ülkemizde, Türk yatırımlarının günden güne artmasını memnuniyetle izliyoruz. Şu anda ticaret hacminde 800 milyon dolar seviyesine ulaşmış olmamız önemli bir gelişme teşkil etmekle birlikte ülkelerimiz arasındaki potansiyeli tam olarak yansıtmamaktadır. Ayrıca enerji ve altyapı sektörleriyle devam eden yeni projelerle yapılan yatırımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu arada meslektaşımdan da sürücü belgelerinin tanınmasına ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesini sonuçlandırmak için Türkiye'deki yerel prosedürlerin hızlandırılmasında yardımcı olmasını rica ettim. Biz kendi tarafımızda iç prosedürlerimizi zaten tamamlamış bulunmaktayız. Bu karşılıklı olarak faydalı olan bir anlaşmadır."

Bakan Çavuşoğlu'yla Batı Balkan bölgesinin şu anda karşı karşıya olduğu sorunları da tartıştıklarına, 1990'lardan bu yana bölgenin istikrarına yönelik çeşitli değerlendirmelerde bulunduklarına dikkati çeken Xhaçka, Balkanlar'da istikrar ve güvenliğin desteklenmesinde Türkiye'nin oynayacağı rolün olumlu karşılandığını vurguladı.

Xhaçka, Türkiye'nin Kosova'nın tanınması ve bölgesel ve küresel örgütlere üyeliği için yürüttüğü güçlü lobi çalışmalarından dolayı duydukları yüksek takdiri meslektaşına ilettiğini, Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üyelik talebini desteklemek için atılacak adımlar ve izlenecek yollar üzerinde de durduklarını, Kosova'nın Avrupa'da Avrupa Konseyi'ne üye olmayan tek demokratik devlet olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini dile getirdi.

"Erdoğan'ın liderliğini takdir etmekteyiz"

Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Türkiye'nin rolünü tebrik eden Xhaçka, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki Karadeniz Girişimi aracılığıyla Ukrayna'da tahıl koridor antlaşmasına varılmasından, şahsen liderliğini takdir etmekteyiz. Birleşmiş Milletler ve Türkiye böylece dünya genelinde gıda krizlerinin önlenmesinde katkıda bulunmaktadır. Bu özellikle etkilenen on milyonlarca yoksul insan için gıda güvenliğine ve fiyatların düşürülmesine önemli katkı sağlayan takdire şayan bir başarıdır. Arnavutluk, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemektedir ve Ukrayna'da işlenen zulümler için sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmeye kararlıyız. Ukrayna'daki vahim durumla uygun bir şekilde ilgilenmek için Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'ne tamamen bağlı kalacağız."