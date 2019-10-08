“Ortak akılla şehrimize hizmet sunacağız”

Sakarya Muhtarlar Federasyonu tarafından düzenlenen programda Federasyon Başkanı Erdal Erdem ve muhtarlarla bir araya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “İnşallah her fırsatta muhtar arkadaşlarımızla bir arada olmaya, bulduğumuz her aralıkta talep ve önerilerini dinlemeye devam edeceğiz. Çünkü biz; muhtarların yerel yönetimlerde en önemli unsur olduğunu biliyor, vatandaşlarımız ile aramızdaki bağ olan muhtarlarımızla iş birliğini güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Güçlü iş birliği

Muhtarlar Federasyonu tarafından düzenlenen aşure programının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Aşure; berekettir, paylaşmaktır, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve tüm muhtarlarımıza böyle güzel bir buluşma için teşekkür ediyorum. İnşallah her fırsatta muhtar arkadaşlarımızla bir arada olmaya, bulduğumuz her aralıkta talep ve önerilerini dinlemeye devam edeceğiz. Çünkü biz; muhtarların yerel yönetimlerin en önemli unsuru olduğunu biliyor, vatandaşlarımız ile aramızdaki bağ olan muhtarlarımızla iş birliğini güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Güçlü yönümüz birlik ve beraberliğimizdir

Başkan Ekrem Yüce, ortak akılla Sakarya’yı geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceklerini ifade ederek sözlerini şu şekilde tamamladı: “Muhtarlar bizim çözüm ortağımız, mahallelerimiz ile aramızdaki bağdır. Biz; şehrimize, hemşehrilerimize katkı sunacak her fikri çok önemsiyor, değerli görüyoruz. Ortak aklın, birlik ve beraberliğin Sakarya’nın güçlü yönlerinden biri olduğunu biliyoruz. Muhtarlarımızın talep ve isteklerini almaya, vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Rabbim beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.