Ortahisar Vefa Grubu rekor çağrıya yetişti

Yeni Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için 22 Mart 2020 tarihinden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Ortahisar Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu bugüne kadar geçen süre zarfında 28 bin 483 adet çağrıya yetişti.

Vefa Grubu, salgın sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 18 yaş ve altı bireylere ve bunun yanında uygulanan genel kapsamlı sokağa çıkma yasakları nedeniyle başta ilaç temini, gıda ihtiyacı, maaş çekimi ve hastaların sağlık kurumlarına nakli gibi çok geniş yelpazede gelen çağrılara yetişerek vatandaşların dertlerine derman oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun vatandaşların her türlü çağrısına yetişerek mağduriyetlerin önüne geçtiğini söyledi. Başkan Genç, “Devletimiz ve bütün bakanlıklarımız virüs salgınıyla tam teşekküllü bir şekilde mücadele etti. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak devletimizin direktifleri doğrultusunda vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için olağanüstü gayret sarf ettik. Vefa Grubumuz vatandaşlarımızdan gelen çağrılara gece gündüz demeden yetişti. Vefa Destek Grubumuzda 33 personelimiz çalışıyor. Herhangi bir mağduriyete yer vermemek için gerçekten de takdire şayan çalışmalar yürüttüler” dedi.