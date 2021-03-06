Ortadoğu’nun geleceği Türkiye, İran ve İsrail’de

“Ortadoğu’yu şekillendirme olasılığı en yüksek olan rekabet artık Arap devletleri ile İsrail veya Sünniler ile Şiiler arasında değil. Arap olmayan üç rakip arasında. Ortadoğu’nun bir sonraki çatışmaları İran ve Arap ülkeleri arasında olmayacak. Arapların devri geçti. Bölgenin geleceğini İran, Türkiye ve İsrail arasındaki güç mücadelesi belirleyecek. İran biliniyordu ama Türkiye son dönemde öngörülemez bir güç olarak ortaya çıktı ve her yerde etkin” dedi.