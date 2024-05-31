Ortadoğu'nun en güçlü ordusu: Türkiye için dikkat çeken rapor... Türkiye'nin dünyadaki sırası belli oldu

Orta Doğu'daki en güçlü askeri güce sahip ülkeleri belirlemek için Global Firepower, 145 ülke hakkında bilgi içeren ve her yıl güncellenen savunmayla ilgili istatistikleri yayımladı.

MEHMETÇİK ZİRVEDE... İŞTE ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI!

İstatistiklerde 145 ülke askeri güç, mali durum, lojistik yetenek ve coğrafya gibi kategorilerdeki 60'tan fazla ölçümün birleşiminden oluşan değerlere göre sıralandı.

aksam.com.tr'nin 7/24 Wall St'den aktardığı haberde; savaşların ve bölgesel çatışmaların coğrafyası olan Orta Doğu'daki en güçlü ordular ele alındı.

Gazze'de tarihin en kanlı katliamlarından birini gerçekleştiren İsrail ordusunun bölgedeki teknolojik açıdan en gelişmiş ordulardan biri olduğuna dikkat çekilirken, ordunun eylemlerinin tartışmalara neden olduğu ifade edildi.

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TÜRK ORDUSU GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Türkiye'nin gezegendeki en güçlü ordulardan birine sahip olduğunun altı çizilirken, NATO İttifakı ile bağları nedeniyle Türkiye'ye olan askeri desteğe de dikkat çekildi.

Türkiye'nin etkileyici askeri gücünün ele alındığı haberde "Avrupa ile Asya arasında köprü oluşturan stratejik konumunu da yansıtıyor. Hava gücü, bir ordunun güçlü olmasını belirleyen en önemli faktörlerden biridir ve Türkiye dünyadaki en büyük hava kuvvetlerinden birine sahiptir ve bu da ona sadece Orta Doğu'da değil Avrupa'da da daha fazla güç sağlama olanağı sağlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

ORTA DOĞU'DA GÜÇLÜ ORDU NEDEN ÖNEMLİ?

Orta Doğu'daki en güçlü orduları anlamak, bölge içindeki ilişkilere genel anlamda bağlam kazandırmak açısından önemlidir. Bu ordular Ortadoğu'daki güç dengesini şekillendiriyor ve bölgenin istikrarını ya da istikrarsızlığını sağlıyor.

İşte Orta Doğu'daki en güçlü ordular:

15. LÜBNAN

· Askeri güç puanı: 2,4283 – 145 üzerinden 118. sırada

14. BAHREYN

· Askeri güç puanı: 1,7163 – 145 üzerinden 86. sırada

13.YEMEN

· Askeri güç puanı: 1.4692 – 145 üzerinden 81. sırada

12. ÜRDÜN

· Askeri güç puanı: 1.4651 – 145 üzerinden 80.

11. UMMAN

· Askeri güç puanı: 1.4448 – 145 üzerinden 78. sırada

10. KUVEYT

· Askeri güç puanı: 1.4261 – 145 üzerinden 77. sırada

9. KATAR

· Askeri güç puanı: 1.0789 – 145 üzerinden 63. sırada

8. SURİYE

· Askeri güç puanı: 1.0026 – 145 üzerinden 60.

7. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

· Askeri güç puanı: 0,8083 – 145 üzerinden 51. sırada

6. IRAK

· Askeri güç puanı: 0,7441 – 145 üzerinden 45. sırada

5. SUUDİ ARABİSTAN

· Askeri güç puanı: 0,3235 – 145 üzerinden 23. sırada

4. İSRAİL

· Askeri güç puanı: 0,2596 – 145 üzerinden 17. sırada

3. MISIR

· Askeri güç puanı: 0,2283 – 145 üzerinden 15. sırada

2.İRAN

· Askeri güç puanı: 0,2269 – 145 üzerinden 14. sırada

1. TÜRKİYE

· Askeri güç puanı: 0,1697 – 145 üzerinden 8.