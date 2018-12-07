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Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!

ABD kuklalığında Suudi Arabistan’la yarışan BAE’nin tetikçisi ve Ortadoğu’da kurduğu infaz timleriyle ünlenen kiralık katil Muhammed Dahlan, Türk basınını terör yandaşı olmakla suçlayarak tehdit etti.

07 Aralık 2018 Cuma 10:24
Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!

Ortadoğu’nun istenmeyen çocuğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in tetikçisi Muhammed Dahlan, kirli oyunlarını dünya gündemine taşıyan Türk basınını hedef gösterdi. Türk basınında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile BAE Veliaht Prensi Zayed'in, Cemal Kaşıkçı suikastını Muhammed bin Dahlan'a yıkmaya hazırlandığını birden fazla kaynağa dayanarak yazılmıştı. Bu yüzden çıkan bir tartışmada da Dahlan'ın yaralandığı ve tedavi altında olduğunu ifade edilmişti.

Terör hamisinin uşağı, Türk basınını suçladı!

Mısır'da istihbarat çevrelerine yakın gazetecilerden Sami Kemal de Türkiye’de Yeni Şafak'ın duyurduğu haberi doğrulamış, hatta İsrail'in Dahlan'ı tedavi için Tel Aviv'e çağırdığını ileri sürmüştü. Sözkonusu gazeteci ayrıca, bizzat İsrail Başbakanı Benyamin Netahyahu'nun Dahlan'ı kurtarmak için devreye girdiğini ve "Adamımızı harcatmayız" dediğini iddia etmişti. Bu haberler Arap coğrafyasında büyük ses getirince Dahlan çılgına döndü. Tezgahları bozulan Dahlan, Yeni Şafak üzerinden Türk basınına saldırdı. Kendisine yakın El Arabia Hades televizyonuna açıklamalarda bulunan Dahlan, kendilerini desteklemeyen Türk basınını 'terör yandaşlığı' ile suçladı.

Açık açık hedef gösterdi

Basının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve BAE Veliaht Prensi Zayed ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye 'yalan haberlerle saldırdığını' iddia eden Dahlan, Selman, Zayed ve Sisi'yi '50 yıl ayakta kalacak ve yıkılmayacak liderler' şeklinde tarif etti. Dayak yediğini duyuran gazeteyi terör destekçiliği ile suçlayan Dahlan, "Ortadoğu'nun istikrarını tehdit ediyorlar. Filistin, Libya, Irak ve Suriye'de terör yanlısı yayınlar yapıyorlar, hesap verecekler" dedi. Dahlan tehditlerini Twitter hesabından da sürdürdü. Dahlan'a yakın isimler ise paylaşımın altına yaptığı yorumlarda isim vererek Yeni Şafak Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ile muhabiri Yılmaz Bilgen'i hedef gösterip tehditler savurdu.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:24
  1. Ortadoğu
  2. Muhammed Dahlan
  3. Muhammed bin Selman
  4. Muhammed Bin Zayed
  5. BAE
  6. Suudi Arabistan
  7. Yeni Şafak
  8. İbrahim Karagül

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 21 dk önce
    hasbinallahu ve nimel veki
  • veysiveysi27 dk önce
    onlar bizim teröristimiz , biz de onların teröristiyiz...hepimiz yaykta kalmak ve varlığımızı idame ettirmek için birilerini düşman ilan etmek zorundayız...!!!
  • HasanHasan35 dk önce
    Devlet gayri resmi bir örgüt kurup dünyada ne kadar bunun gibi şerefsiz münafık varsa yok etmeli...
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