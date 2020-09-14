  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’
Dünya

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’

Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze Şehri denizinin derinliklerinde 'değerli' bir askeri hazine bulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:09:00 -
Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’

Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları, Ortadoğu’da Akdeniz sahilinden 4 km içeride kurulmuş olan Gazze Şehri’ndeki gelişmeyi duyurdu.

İki İngiliz savaş gemisinde kurbağa adamları tarafından batırılan yüzlerce mermi bulduklarını söyleyen Kassam Tugayları, tugayların bu mermileri füzelerinin bir parçası olarak yeniden ürettiklerini ortaya attı.

Gazze’deki gelişmeyi duyuran İzzeddin el Kassam Tugayları, denizin derinliklerinde 'değerli' bir askeri hazine bulduğunu açıkladı.

'78 füze fırlattık ve İran'dan Kornet ve Fajr füzeleri dahil silahlar geldi'

El Kassam Tugayların mühendislik kolordu komutanı İbrahim Ebu Salma’nın açıklamaları dünya basınına yansıdı.

Denizin derinliklerinde İngiliz kabuklarını incelediklerini belirten Ebu Salma, ‘’40 cm kalınlığındaki betonarme bir çatı üzerinde bir deney yaptık ve sonuç hedefin tamamen yok edilmesi oldu" dedi.

‘’Mayıs 2019'da ateşlenen roketler, patlamayan İsrail füzelerinin kalıntılarıydı ve tugay mühendisleri onları yeniden üretti’’ diyen Ebu Salma, ‘’Mayıs 2019'da Aşkelon ve çevresine aynı anda bir dakika içinde 78 füze fırlattık ve İran'dan Kornet ve Fajr füzeleri dahil silahlar geldi ve Suriye ve Sudan bunda önemli rol oynadı” dedi.

BAE ve ABD’yi gözüne kestirdiler! İran seyir füzelerini tanıttı
BAE ve ABD’yi gözüne kestirdiler! İran seyir füzelerini tanıttı

Dünya

BAE ve ABD’yi gözüne kestirdiler! İran seyir füzelerini tanıttı

Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı
Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı

Dünya

Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdullah

yani israilin yazdırdığı beyanı okumuş. israilin filistine girmsini meşrulaştırmak için ancak bu şekil bir beyan olur
  • Yanıtla
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söyle..
Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı
Gündem

Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını her fırsatta FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve p..
Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı