Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’

Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları, Ortadoğu’da Akdeniz sahilinden 4 km içeride kurulmuş olan Gazze Şehri’ndeki gelişmeyi duyurdu.

İki İngiliz savaş gemisinde kurbağa adamları tarafından batırılan yüzlerce mermi bulduklarını söyleyen Kassam Tugayları, tugayların bu mermileri füzelerinin bir parçası olarak yeniden ürettiklerini ortaya attı.

Gazze’deki gelişmeyi duyuran İzzeddin el Kassam Tugayları, denizin derinliklerinde 'değerli' bir askeri hazine bulduğunu açıkladı.

'78 füze fırlattık ve İran'dan Kornet ve Fajr füzeleri dahil silahlar geldi'

El Kassam Tugayların mühendislik kolordu komutanı İbrahim Ebu Salma’nın açıklamaları dünya basınına yansıdı.

Denizin derinliklerinde İngiliz kabuklarını incelediklerini belirten Ebu Salma, ‘’40 cm kalınlığındaki betonarme bir çatı üzerinde bir deney yaptık ve sonuç hedefin tamamen yok edilmesi oldu" dedi.

‘’Mayıs 2019'da ateşlenen roketler, patlamayan İsrail füzelerinin kalıntılarıydı ve tugay mühendisleri onları yeniden üretti’’ diyen Ebu Salma, ‘’Mayıs 2019'da Aşkelon ve çevresine aynı anda bir dakika içinde 78 füze fırlattık ve İran'dan Kornet ve Fajr füzeleri dahil silahlar geldi ve Suriye ve Sudan bunda önemli rol oynadı” dedi.