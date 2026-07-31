Ortadoğu'da kıyamet provası! Hürmüz Boğazı'nda uçaklar düşürüldü, ABD ve Suudi Arabistan Irak'ı vurdu!

Araştırmacı Gazeteci Yazar Vehbi Korkutata'nın derlediği bilgilere göre Ortadoğu alev alev yanıyor.

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait iki savaş uçağını düşürürken, Suudi Arabistan ve ABD güçleri Irak'taki İran yanlısı milisleri hedef aldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, mühimmat stoklarındaki azalmayı doğruladı. Waltz, buna rağmen ABD'nin İran'a karşı askeri caydırıcılık gücünün tam kapasiteyle hazır olduğunu ve herhangi bir zafiyet bulunmadığını söyledi.

Garibabadi'den dikkat çeken açıklama ve Hürmüz boğazının mesajını verdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin müzakereler boyunca gemi trafiğinin sürmesini istediğini belirtti. İran'ın bu talebi reddettiğini belirten Garibabadi, "Hürmüz boğazının kapatılması ve yeni çatışma dalgası devam etti" ifadelerini kullandı.

Aslında Hürmüz boğazının kapatılması ABD Başkanı Donald Trump için bir savaş taktiğidir. Asla açılmasını istemez.

İran'dan İngiltere'ye sert uyarı ve kullanılan üsler hedef olacak!

İran devrim muhafızları, ABD'ye ait B-1 bombardıman uçaklarının İngiltere'deki Fairford hava üssünden kalktığını belirterek, İran'a yönelik operasyonlarda kullanılan tüm üslerin meşru hedef sayılacağını açıkladı.

Edindiğimiz bilgilere göre, İsrail'de işletmelerin üçte birinin kapandığını söylediler.

Ekonomik olarak büyük darbe yediğini ve yerle bir "Yeksan" ola inşallah!

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı olduğuna dair gelen soruya Trump, "Türkiye harika bir müttefik olmuştur. Kimse bana ne satmamız yada satmamamız gerektiğini söyleyemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'dan sonra Avrupa'da yeni asker kararı!

Başkan Trump, daha önceden Almanya'dan 5 bin askerin çekileceğini duyurmuştu. Şimdide İtalya'daki askeri üslerden çekilmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Trump, "ihtiyacımız olduğunuzda yanımızda değillerdi. Güvenim kalmadı" dedi.

Radarlar yakaladı!

Ortadoğu'da dikkat çeken hareketlilik ve ABD uçakları peş peşe gidiyor

Nereye Ortadoğu'ya!

Avrupa'daki üslerden kalkan çok sayıda ABD askeri nakliye uçağının Ortadoğu'ya yöneldiği radar verilerine yansıdı. Sevkiyatın mühimmat, zırhlı araç ve hava savunma sistemlerini kapsadığı belirtirken, bölgedeki hareketlilik dikkatlerden kaçmadı.

Rusya'dan İsrail'e dikkat çeken çağrı!

Lübnan'dan çekilin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'e askerlerini Lübnan topraklarından çekmesi çağrısında bulundu.

Zaharova, bunun siyasi ve diplomatik çözüm süreci için uygun şartlar oluşturacağını söyledi.

Tebrikler sana Zaharova!

Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklamalar

İran diki lideri Mücteba Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu söyledi.

Hamaney, ayrıca İran'ın ABD'ye unutulmaz dersler verdiğini belirterek Washington yönetimine sert mesaj gönderdi.

Suudi Arabistan'da saldırdı ve Ortadoğu'da bir birini vuran vurana!

Ortadoğu'da İran ve ABD savaşı kızıştı!

Suudi Arabistan'da saldırdı ve çok sayıda ölü var. İran yanlısı milislerin, Irak'tan Suudi Arabistan'ı hedef almasından sonra gece hareketli geçti.

ABD ve Suudi Arabistan Ordu güçleri, Irak'taki İran yanlısı gruplara ait hedeflere saldırılar düzenlendi. Husiler'de bir gemiyi hedef aldığını duyurdu.

Böylelikle İsrail İslam ülkelerini bir birine düşürerek savaşı kızıştırdı.

Kim kimi nasıl vuracağını ve nasıl bir tavır alacakları kendileri bile bilmiyor. Ama adı savaş ve Irak'taki İran yanlılarını hedef almaları ne garip, anlamakta zorlanıyorum!

Allah İslam dünyasına akıl fikir versin ve uyanmalarını nasip eylesin!

Hürmüz Boğazında Çatışma!

İran donanması, Hürmüz boğazında bir kez daha gücünü gösterdi.

İki ABD savaş uçağının bir İran gemisine saldırma girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ancak İran güçleri hızla karşılık verdi ve her iki uçağında düşürüldüğü bildirildi; bu İran'ın bölgedeki askeri varlığını pekiştirdi.

Araştırmacı Gazeteci yazar

Vehbi Korkutata