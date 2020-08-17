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Dünya

Ortadoğu'da hakimiyet kurmak isteyen Macron'a ayar: Bizim adımıza konuşamazsın

Ortadoğu'da söz sahibi olmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı istişare için Paris'e davet etti. Abbas görüşmede Macron'a kimse bizim adımıza konuşamaz diyerek ayar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 04:10:00 -
Ortadoğu'da hakimiyet kurmak isteyen Macron'a ayar: Bizim adımıza konuşamazsın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistinli mevkidaşı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yapılan telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki barış için çalışmaya kararlı olduğunu ifade eden Macron, barış görüşmelirinin yeniden başlaması gerektiğini açıkladı.

Hiç bir devlet Filistin adına konuşamaz

Abbas'ın Macron'a Ne Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ne de başka bir devletin Filistin halkı adına konuşmayacağını bildirdi.

Abbas daveti geri çevirmedi

Macron'un Paris davetini geri çevirmeyen Abbas, görüşmek için Paris'e geleceğini aktardı.

Macron Ortadoğu'da etkili olmak istiyor

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı düşmanca tavır takınan Macron, bölgede Türkiye'yi kendine karşı bir rakip olarak gördüğü için politikalarını ona göre dizayn ediyor.

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