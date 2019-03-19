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Ortadoğu zenginlerinin gözdesi Boğaz

Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, yabancıya konut satışları son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını söyleyerek, Ortadoğu ülkelerinden belli bir kesimin Avrupa yerine İstanbul Boğazı’ndaki yalı ve köşklere talep gösterdiğini belirtti.

19 Mart 2019 Salı 13:38
Ortadoğu zenginlerinin gözdesi Boğaz

Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, yabancıya konut satışları son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını söyleyerek, Ortadoğu ülkelerinden belli bir kesimin Avrupa yerine İstanbul Boğazı’ndaki yalı ve köşklere talep gösterdiğini belirtti.



İstanbul Boğazı, yabancı zenginleri cezbediyor. Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, Türkiye’deki konut sektörü hakkında değerlendirmede bulundu. Geçen yıl 1 milyon 375 bin 398 adet satışla bir önceki yılın rekoruyla başa baş gelen konut sektörünün, 2019’a düşüşle başlasa da yabancılara satışta yüzleri güldürdüğünü söyleyen Başaran, “Türkiye genelinde ocakta 72 bin 937 konut satıldı. Şubatta ise bu rakam 78 bin 450’ye çıktı.Şubatta satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 azaldı. Ancak yabancıya satış yüzde 92.1 artarak 3 bin 321 adet oldu. Böylece yabancıya konut artışı rekor kırdı” dedi.



"En çok Iraklı aldı"


Başaran Ocak’ta Irak vatandaşlarının Türkiye’den 628, İran vatandaşları 236, Rusya vatandaşları 236, Afganistan vatandaşları 166, Kuveyt vatandaşları 150 konut edindiğini hatırlatarak, “Yabancıya satışta ilk sırada 1440 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 672 satışla Antalya, 196 satışla Ankara, 192 satışla Bursa ve 138 satışla Yalova izledi” diye konuştu.



“Zenginin gözdesi Boğaz”


İstanbul Boğazı’nın üst düzey gelir grubuna sahip yabancıların tercih ettiği en önemli lokasyon olduğuna dikkat çeken Başaran, şunları aktardı: "Ortadoğu ülkelerinden üst düzey gelir grubuna sahip belli bir kesimin İstanbul Boğazı’ndaki yalı ve köşklere büyük ilgisi var. Avrupa yerine İstanbul’da yalı veya köşk tercih etmelerinin başlıca sebebi daha kolay vatandaşlık alabilmeleri. Ev almak isteyenler Nisan-Mayıs aylarında İstanbul’a gelmeye başlar ve bu yoğunluk ekime kadar sürer. İstanbul Boğazı’nda yalı fiyatları 30 milyon lira ila 500 milyon TL arasında değişiyor."

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:38
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