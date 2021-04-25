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Spor "Ortada 6 puan var, 6’sına da talibiz"
Spor

"Ortada 6 puan var, 6’sına da talibiz"

Adanaspor galibiyetini değerlendiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bugün itibariyle de 2-0 kazandığımız bir maç ve diğer sonuçlara baktığımızda matematiksel olarak şansımız devam ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 23:59:00 -
"Ortada 6 puan var, 6’sına da talibiz"

TFF 1. Lig’in 32. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adanaspor’u 2-0 yendi. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, müsabaka sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçtan önce açıkçası matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece biz kazanıp bu işin içinde olmak istiyoruz demiştik. Bugün itibariyle de 2-0 kazandığımız bir maç ve diğer sonuçlara baktığımızda matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Son iki haftaya da bu şansı sürdürerek girmek bizim adımıza keyif verici. Üst üste bu sezon kazandığımız 4’üncü maç. Bizim adımıza en uzun seriyi yakaladığımız bir durum. İlk yarıda duran topla bulduğumuz golle 1-0 içeriye girdik. Eğer final paslarını doğru kullanabilseydik belki ilk yarıda maçı koparabilirdik. İkinci yarının başında bulduğumuz gol ile daha da rahatladık. Oyun anlamında bugün daha önceki maçlara göre üretken olduğumuzu düşünmüyorum. Oyuncularımın maçta göstermiş oldukları taktiksel disiplinden, kazanma arzularından dolayı mutluyum. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Son iki maç, ortada 6 puan var. 6’sına da talibiz. 6 puanı alıp, play-off için yeterli olup olmadığına bakacağız" diye konuştu.

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