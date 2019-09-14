Ortaca’daki yangına havadan müdahale devam ediyor Muğla’nın Ortaca ilçesinde, çıkan orman yangını devam ediyor.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, çıkan orman yangını devam ediyor. Gece saatlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle karadan güçlükle müdahale edilen yangını havadan söndürme çalışmaları başladı.

Gölbaşı Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer, 150 personelle karadan, 9 helikopterle havadan müdahale ediliyor.

Sarp arazide yayılan yangına, gece boyunca karadan güçlükle müdahale edildi. Sabah saatlerinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ile başlayan müdahalelere takviye hava aracı geldi. Yangının kontrol altına alınması için İzmir, Denizli ve Antalya’dan 5 helikopterin takviye geldiği öğrenildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba gösteriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.