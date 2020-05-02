Ortaca’da futbol sahası çalışmaları başladı

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın Ortaca’da hayata geçireceği futbol sahası projesi protokolünü Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Bünyamin Bozgeyik ile 2019 Ağustos ayında imzalamıştı.

Protokolün imzalanmasının ardından, amatör ligdeki futbolcuların antrenman ve maçlarını yapabileceği ölçüde ve özellikte Akıncı Mahallesinde yapılacak sahanın, belediye teknik personeli tarafından gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak, ihalesi tamamlanmıştı.

Çalışmaları tamamlanan uluslararası saha ölçülerinde, amatör lig müsabakalarının oynanabileceği ve antrenmanların yapabileceği özellikteki sahanın temel dolgu çalışmaları başladı.

Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacağını belirten Ortaca Başkanı Alim Uzundemir; “İlçemizde sporu ve sporcuyu her zaman destekliyoruz. Gençlerimizin daha elverişli şartlarda spor yapabilmesi için Spor Toto Müdürlüğüne başvurularımızı gerçekleştirmiştik, değerlendirmeler sonunda ilçemize hibe olarak saha yapılacağının müjdesini aldık. Protokol imzalamak üzere Spor Toto Genel Müdürlüğümüzde Başkan Yardımcısı Sayın Bünyamin Bozgeyik ile bir araya gelerek imzalarımızı attık. Belediyemiz teknik personelinin fizibilite çalışmalarını tamamlamasının ardın, ihalemizi de gerçekleştirerek çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak sahamızı Koronavirüs nedeni ile zor zamanlar geçirdiğimiz günlerin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi.