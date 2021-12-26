Ortaca Belediyesi akaryakıt alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Akaryakıt Ürünleri Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

a) Niteliği, türü ve miktarı :

220.000 Litre Motorin, 140.000 Litre Motorin (Diğer) ve 8.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) ile Motorin (Diğer) yüklenicinin akaryakıt perakende satış istasyonlarından İdareye ait araçlara teslim edilecektir. Ayrıca Motorin; yüklenici tarafından İdarenin ihtiyacına göre akaryakıt tankeri ile Belediye Kademe ve Araç Parkı akaryakıt deposuna veya araçlara teslim edecektir.

c) Teslim tarihleri : 2022 mali yılında sözleşmenin imzalanıp iş başlama talimatının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip teslimat başlayacak, 31.12.2022 tarihine kadar ihtiyaçlar nispetinde peyder pey alınacaktır.

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