Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

TRABZON (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında kısmen sokağa çıkmıyor.

İçişleri Bakanlığının getirdiği 2 gün sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak'ta sakinlik hakim oldu.

Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözlendi. Polis ekipleri zaman zaman bankalarda işlem yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediye ekipleri de Atatürk Alanı ve Meydan Parkı'nda peyzaj ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.

Ordu'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Köprübaşı ve Demokrasi Meydanı'ndaki sessizlik sürerken, kentin işlek caddelerinden Süleyman Felek'te ise kısmen insan hareketliği gözlemlendi.

Polis ve bekçiler, bu caddede fazla yoğunluğun oluşmasını önlemek amacıyla tedbirlerini sürdürüyor.

Öte yandan vatandaşlar, özellikle banka ve PTT önlerinde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri sıradakileri sosyal mesafeye uymaları konusunda ikaz ediyor.

Rize'de, güneşli hava nedeniyle Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda az da olsa insan ve araç hareketliliği gözlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ise en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Polis ve zabıta ekipleri, şehrin işlek cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürüyor.

Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda sakinlik sürüyor. İş yerlerinin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde ise zaman zaman kısa süreli kalabalıklar oluşuyor. Polis ekipleri anonslarla sosyal mesafe uyarıları yaparken vatandaşların büyük oranda maske taktıkları görülüyor.

Bayburt'tun en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde haftanın ilk günü ve havanın güneşli olması nedeniyle araç ve insan yoğunluğu görüldü. Kentin diğer hareketli alanları Hükümet Meydanı ile tarihi Saat Kulesi ve çevresinde ise sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklardaki polis ve bekçiler, vatandaşlara, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını uygulamaları için uyarılarda bulundu.

Giresun ve Artvin'de ise haftanın ilk iş gününde sokaklarda yaya ve araç trafiği gözlendi.