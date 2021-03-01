Aralık ayından bu yana vakalardaki artışla beraber sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamalar, restoran ve kafelerde uygulanan yasak gibi birçok kısıtlama kararı verilmişti. Alınan kısıtlama kararları bugün itibariyle değiştirildi. İllerin risk durumuna göre belirlenen kararların arıdndan orta riskli iller merak ediliyor.

Orta riskli iller hangileri?

Orta riskli iller (100 binde 11-35 arası vaka olan iller sarı renk)

Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912

Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435

Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322

Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979

Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910

Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768

Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994

Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428

Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915

Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431

Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431

Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828

Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157

Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304

Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163

Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614

Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923

Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377

Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042

Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716

Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70

Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256

Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443

Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433

Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342