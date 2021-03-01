Orta riskli iller hangileri?
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlar illerin risk durumuna göre gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine kararlarını son dakika açıklamasının ardından orta riskli illerin hangileri olduğu araştırılıyor. Düşük-orta ve yüksek riskli olmak üzere ayrılan gruplara göre orta riskli iller hangileri? Risk grupları çeşitli renkler ile de kodlanıyor. Orta riskli iller hangileri? İşte yanıtı...
Aralık ayından bu yana vakalardaki artışla beraber sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamalar, restoran ve kafelerde uygulanan yasak gibi birçok kısıtlama kararı verilmişti. Alınan kısıtlama kararları bugün itibariyle değiştirildi. İllerin risk durumuna göre belirlenen kararların arıdndan orta riskli iller merak ediliyor.
Orta riskli iller hangileri?
Orta riskli iller (100 binde 11-35 arası vaka olan iller sarı renk)
Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912
Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435
Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322
Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979
Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910
Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768
Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994
Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428
Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915
Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431
Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431
Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828
Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157
Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304
Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163
Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614
Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923
Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377
Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042
Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716
Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70
Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256
Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443
Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433
Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342